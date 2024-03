Técnica de enfermagem é espancada até a morte no interior de São Paulo

Uma técnica de enfermagem de 29 anos foi brutalmente espancada até a morte em Lorena, interior de São Paulo. O corpo de Elda Mariel Aquino Fortes foi descoberto pela mãe na manhã deste sábado, 16, dentro de sua residência, e o ex-namorado é suspeito do crime.

Segundo a polícia civil de Lorena, Elda foi encontrada com sinais de violência e sem vida no imóvel onde residia no Centro da cidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, porém ela já estava sem vida. Ela deixa uma filha de 4 anos e um menino de 14 anos.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) relatou que uma testemunha afirmou à polícia ter visto o ex-namorado da vítima, um homem de 22 anos, próximo ao local do crime. Ele está sendo investigado.

A Polícia Civil informou que Elda havia registrado um boletim de ocorrência contra ele por violência doméstica e ameaça no início do ano. O paradeiro do suspeito ainda não foi localizado pelas autoridades.

Elda trabalhava na Santa Casa de Lorena desde fevereiro de 2022. Em nota nas redes sociais, a unidade lamentou a tragédia e expressou solidariedade à família e amigos da funcionária.

“A dedicada e comprometida Elda deixa um legado de amor, cuidado e profissionalismo em sua jornada na Maternidade SUS da Santa Casa de Lorena. Sua falta será profundamente sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e compartilhar momentos ao seu lado”, afirmou a Santa Casa.

A Polícia Civil solicitou exames periciais aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC). O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Polícia de Lorena.

