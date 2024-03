Amiga demonstrou preocupação antes de Elda ser morta pelo ex-namorado

Na madrugada de sábado (16), Elda Mariel Aquino Fortes, de 29 anos, foi brutalmente assassinada em sua casa em Lorena (SP). Horas antes do crime, em uma troca de mensagens com uma amiga que não quis se identificar, Elda demonstrava apreensão com a presença do ex-namorado, Luiz Guilherme Costa de Oliveira, de 22 anos, em sua casa.

A amiga, preocupada com a segurança de Elda, a alertou sobre o perigo e a orientou a tomar cuidado. "Amiga, seu ex está aqui na porta da minha casa falando que você estava aqui. Ele está indo encontrar você, toma cuidado", alertou a amiga. "Sim amiga, ele é doente de tudo", respondeu Elda, demonstrando medo.

Elda foi encontrada morta no quarto onde morava pela sua mãe, Valéria. O corpo apresentava diversas lesões causadas por golpes. O crime causou grande comoção na comunidade de Lorena e Elda foi enterrada no domingo (17).

A Polícia Civil identificou Luiz Guilherme como principal suspeito do crime e decretou sua prisão temporária. Ele está foragido e a investigação do crime está em andamento.

