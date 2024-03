Esposa é presa suspeita de matar, esquartejar e queimar corpo de marido

A técnica de enfermagem Taciana Ferreira da Silva, de 49 anos, foi presa suspeita de matar, esquartejar e queimar restos mortais do marido em uma churrasqueira na casa onde moravam em Toledo, no oeste do Paraná, segundo a Polícia Civil (PC-PR).

De acordo com o site G1, a vítima foi identificada como Edivan da Silva Almeida, de 51 anos. Ele é natural do estado da Paraíba.

Conforme o delegado Fábio Freire, responsável pelo caso, a mulher disse que matou o homem entre 14 e 15 de fevereiro por vingança após ela ter descoberto uma traição por parte da vítima.

Segundo a polícia, a mulher colocou comprimidos na bebida que o marido estava tomando, fazendo com que ele passasse mal. Ela chegou a ligar para a emergência, mas, conforme as investigações, desligou o telefone no meio da conversa.

Após sair para trabalhar a mulher voltou para casa verificar o batimento cardíaco da vítima e notou que estava fraco. Ela saiu novamente para ir ao trabalho. No final do expediente, ao chegar em casa, encontrou o homem morto na cama.

De acordo com a investigação, ela então esquartejou o corpo do marido no banheiro, colocando os pedaços em sacos plásticos. Em seguida preparou o fogo na churrasqueira com bastante lenha e colocou os corpo do marido dentro do fogo.

Inicialmente a mulher não estava sendo tratada como suspeita. Contudo, apresentou versões conflitantes.

"Ela trabalhava no setor de saúde, possui formação na área de saúde. Inclusive, quando perguntada sobre uma possível participação de outras pessoas, ela falou que cometeu o crime sozinha porque tem conhecimento na área de anatomia”, disse o delegado.

Os restos mortais foram encaminhados para perícia. A polícia continua investigando o caso.

Leia Também: Empresário indiciado por apalpar nutricionista é denunciado por mais duas