Mulher incendiada pelo ex-marido em estação de trem morre no Rio

Michele Pinto, de 39 anos, faleceu na tarde de quarta-feira (10) após ser atacada com fogo na plataforma da estação de trem de Augusto Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por familiares. O crime aconteceu na segunda-feira (8).

Segundo relatos, o autor do crime é Edmilson Félix do Nascimento, de 44 anos, ex-marido de Michele, que não aceitava o fim do relacionamento. Após o crime, ele se jogou da Ponte Rio-Niterói e morreu.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu logo após Michele deixar a filha dos dois na casa da mãe de Edmilson. O casal estava separado há mais de um mês. Em outro episódio, o homem já tinha invadido a casa de Michele e quebrado móveis.

Michele foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Rocha Faria, onde passou por uma cirurgia de emergência. Devido à gravidade do quadro, ela foi transferida no dia seguinte para o Hospital Pedro II, especialista em queimaduras, mas não resistiu aos ferimentos.

