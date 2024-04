Cinco mortos e dois feridos em ataque no litoral do Rio Grande do Sul

Na noite desta quarta-feira (10), cinco pessoas foram assassinadas e duas ficaram feridas em Cidreira, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O ataque ocorreu na Rua 22 do bairro Parque dos Pinos.

Três homens, com idades entre 19, 61 e 68 anos, foram encontrados mortos dentro de uma residência incendiada, sendo dois carbonizados e um terceiro ferido por arma de fogo. Além disso, na mesma rua, dois homens de 44 e 66 anos foram alvejados fatalmente em outro ponto próximo.

Até o momento, as autoridades não divulgaram as identidades das vítimas.

A Polícia Civil, responsável pela investigação, sugere possíveis conexões com o tráfico de drogas, embora enfatize que algumas das vítimas podem ser inocentes. No entanto, informações adicionais sobre o incidente ainda não foram fornecidas.





Leia Também: Mulher incendiada pelo ex-marido em estação de trem morre no Rio