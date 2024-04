Corpo de mulher desaparecida é achado enterrado no quintal da casa dela

Paço do Lumiar, Maranhão - O corpo de Geyciane Martins de França, conhecida como "Geyce", foi encontrado na tarde deste domingo (21) no quintal da casa onde ela morava, no bairro Novo Paço, em Paço do Lumiar, na Região Metropolitana de São Luís. Geyciane estava desaparecida há 12 dias.

O corpo da mulher foi encontrado após vizinhos sentirem um cheiro forte vindo do quintal da casa. A Polícia Civil foi acionada e, durante a perícia, constatou que Geyciane havia sido enterrada em uma cova rasa.

O principal suspeito do crime é o ex-marido de Geyciane, Raimundo Maciel da Costa. Segundo a polícia, ele foi visto por testemunhas junto à vítima dias antes do desaparecimento. Raimundo foi preso ainda no domingo, na casa de outra mulher com quem ele se relacionava.

Em depoimento na Central de Custódia, em São Luís, Raimundo confessou o crime. A motivação do assassinato ainda não foi divulgada, mas o ex-marido responderá por feminicídio.

Geyciane e Raimundo tinham uma filha de três anos juntos. O casal já havia se separado no passado, mas ainda mantinha contato por causa da filha. Segundo as investigações, o relacionamento entre os dois era conturbado.