Hábitos que ajudam a fortalecer (e muito) o sistema imunológico

Como a maioria já sabe, o sistema imunológico auxilia no combate a diversos vírus e também a outros problemas de saúde incômodos. Por isso, é importante adotar hábitos que o fortaleçam, e recentemente, o site BestLife entrevistou especialistas para reunir algumas dicas.

Entre as medidas básicas estão uma alimentação saudável, prática de exercícios, manutenção de um peso adequado, sono adequado, além de evitar álcool e tabaco, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças citados no site.

Cinco hábitos que ajudam a fortalecer significativamente o sistema imunológico:

Pratique caminhadas regularmente.

"Manter-se ativo é uma forma importante de melhorar a saúde do seu sistema imunológico", afirma o médico Lucky Sekhon.

Priorize a qualidade do sono.

A privação do sono pode levar a níveis mais altos de cortisol, o que pode suprimir a função imunológica, explica o médico.

Permita a entrada de luz natural em casa durante o dia.

"Tome medidas para iluminar todos os cômodos da casa. Se tiver varanda ou quintal, utilize-os para tomar sol durante o dia, permitindo que seu corpo fique semi-sincronizado com o sol", aconselha gastroenterologista Niket Sonpal.

Limite o consumo de açúcar, pois os açúcares refinados interferem na capacidade do corpo de combater agentes e organismos invasores.

Inclua uma variedade de vitaminas nas refeições, sem exageros.

"Certos nutrientes, como zinco, vitamina C, selênio, vitamina A e proteínas, já demonstraram ser benéficos para o sistema imunológico", destaca a médica Eudene Harry.

