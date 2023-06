O sinal precoce e doloroso de câncer do ovário que jamais deve ignorar

Diagnóstico precoce é crucial para o tratamento eficaz do câncer. É por isso que devemos estar atentos a qualquer mudança em nosso corpo, mesmo que pareça insignificante.

No Brasil, o câncer de ovário afeta mais de seis mil mulheres por ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Infelizmente, de acordo com a Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), sete em cada dez pacientes acabam falecendo em decorrência da doença no país.

A médica Stephanie Ooi, em entrevista ao Daily Express, destaca um dos primeiros sintomas do câncer de ovário: a dispareunia, que é a dor durante as relações sexuais.

"Dor nas costas, no estômago ou durante o sexo podem indicar precocemente o câncer de ovário. Algumas mulheres também podem sentir inchaço além do normal", explica a especialista da MyHealthcare Clinic, no Reino Unido. Além disso, o câncer de ovário apresenta uma série de sintomas precoces, incluindo inchaço e sensação de estar cheia, como se tivesse feito uma refeição abundante.

Outros sinais a serem observados são falta de apetite, dificuldade em terminar as refeições e perda de peso repentina e inexplicável.

Fatores de risco associados à doença incluem histórico familiar, ausência de maternidade, endometriose, uso de talco e sobrepeso.

Leia Também: Esta pode ser a 'chave' para impedir progressão do câncer de próstata