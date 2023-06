Quando é que a sonolência pode ser sintoma de câncer no cérebro?

Existem sintomas sutis que, se persistentes, podem indicar algo mais grave, como câncer no cérebro. Um desses sintomas é a sonolência, alerta o neurocirurgião Victor Hugo Espíndola Ala, da clínica Neuromaster, no Brasil.

É importante estar atento a mudanças que se tornam persistentes. Uma dor de cabeça frequente deve ser investigada. As pessoas não devem simplesmente se acostumar com o desconforto", afirma o médico, em declarações ao jornal Metrópoles.

"O câncer no cérebro geralmente apresenta sintomas inespecíficos à medida que cresce, e é por isso que recomendamos que as pessoas não negligenciem a sua saúde. Descobrir a doença em estágio avançado diminui a eficácia do tratamento e dificulta a cirurgia", acrescenta. "É importante que qualquer indivíduo que apresente sintomas neurológicos persistentes procure cuidados médicos imediatamente, especialmente se houver histórico de câncer na família."

