Uma mala de luxo feita com cascas de maçã? Veja o resultado

O que é feito com as sobras de maçã? A Pinko as aproveitou para criar uma nova bolsa de luxo. Essa é a mais recente parceria da marca com a Miomojo, que produz acessórios livres de crueldade.

A nova bolsa Love Bag Eva é vegana e fabricada na Itália. Sua base é feita de "pele de maçã", um material biológico derivado de resíduos de maçã. A marca explica que os pedaços de maçã são processados para criar uma pasta e, em seguida, um tecido natural.

A bolsa é resistente à água, durável e possui baixo impacto ambiental. Na parte de trás, possui um bordado que, com um dispositivo móvel, permite acessar um conteúdo que revela alguns detalhes desta peça.

A bolsa está à venda por 330 euros (cerca de R$ 1700) e está disponível em várias cores.

A Pinko é uma marca de moda italiana. Ela foi fundada em 1986 por Pietro Negra e Cristina Rubini em Fidenza, uma cidade localizada na região da Emília-Romanha, na Itália. A empresa é conhecida por suas coleções de roupas, acessórios e bolsas de luxo. Atualmente, a Pinko possui lojas em diversos países ao redor do mundo.

Percorra a galeria para conhecer a mais recente novidade da Pinko.

Leia Também: Qual é o melhor mês para fazer dieta? Novo estudo tem a resposta