Depois de conhecer estas dicas, vai ter energia 'para dar e vender'

Assim que acorda, você se sente cansado. Chega a meio da manhã e já está precisando de um descanso ou de mais uma xícara de café. Se esse é o seu caso, é melhor rever alguns hábitos para evitar sentir-se constantemente cansado.

O jornal The Washington Post conversou com vários especialistas para entender como você pode ter mais energia ao longo do dia. Conheça as sugestões.

Verifique os medicamentos que está tomando

"Alguns medicamentos podem causar sonolência", revela Lillian Min, professora da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Isso ocorre, por exemplo, com certos relaxantes musculares ou antidepressivos.

Saia e aproveite a luz do sol

"Ao acordar, exponha-se à luz natural o mais rápido possível. Isso ajudará a despertar e pode fornecer energia ao longo do dia", explica Shelby Harris, professor clínico de neurologia no Albert Einstein College of Medicine, em Nova York, nos Estados Unidos.

Beba bastante líquido

"À medida que envelhecemos, nossos sinais de sede diminuem", diz a nutricionista Jessica Sylvester. Ela explica que mesmo uma leve desidratação pode levar à fadiga.

Faça escolhas alimentares adequadas

"Todas as refeições devem incluir carboidratos complexos, como vegetais e grãos integrais, proteínas e um pouco de gordura saudável", explica Shelby Harris. É importante limitar o consumo de alimentos refinados e processados.

Pratique mais exercícios

"Isso melhora a função cardiovascular, permitindo que o corpo faça a circulação sanguínea enquanto transporta oxigênio de forma mais eficiente", diz Joshua Keller, da University of South Alabama, nos Estados Unidos.

