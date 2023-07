A erva aromática que faz maravilhas pelo seu cabelo

Você pode aproveitar o alecrim não apenas na culinária, para temperar pratos, mas também em casa, com sachês perfumados. Além disso, existem outras utilidades para o alecrim. Sabia que ele pode fazer maravilhas pelo seu cabelo?

De acordo com o site HealthNews, há vários benefícios que você pode obter. Essa erva aromática é rica em componentes anti-inflamatórios, antibacterianos e antioxidantes. Além disso, pode estimular o fluxo sanguíneo.

Tudo o que você precisa fazer é preparar uma espécie de chá de alecrim, mas que não será consumido. Deixe as folhas e os talos em infusão por 15 minutos. Em seguida, coe e use a água. Você pode aplicá-la diretamente no couro cabeludo e massagear suavemente.

Esse tratamento deve ser realizado algumas horas antes de dormir. Outro método é aplicar a água após lavar o cabelo da forma usual. Em seguida, massageie e passe a água pelos fios.

Essa infusão pode ajudar a estimular o crescimento capilar. Além disso, algumas pessoas utilizam esse método para tratar a caspa.

