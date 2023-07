A mistura destes três ingredientes remove qualquer mancha do sofá

Vinagre branco, água morna e detergente líquido. Essa combinação é tudo o que você precisa para remover até as manchas mais difíceis do sofá.

Comece retirando todos os travesseiros do sofá. Em seguida, misture 1/4 de xícara de vinagre branco, 3/4 de xícara de água morna e uma colher de sopa de detergente líquido. Mergulhe uma esponja de cerdas macias ou um pano de microfibra na solução. Certifique-se de não encharcar o tecido removendo o excesso de líquido.

Com a ajuda da escova de cerdas, esfregue a mistura no sofá, fazendo movimentos circulares. Deixe atuar por alguns minutos e, por fim, limpe o excesso de líquido com um pano seco.

