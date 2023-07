Excesso de refrigerante pode aumentar a gordura no fígado?

Não é de hoje que a Organização Mundial da Saúde vem alertando sobre o risco no excesso do consumo de refrigerantes. Recentemente a entidade chegou a sugerir um aumento substancial nos impostos do produto, como forma de inibir a alta no consumo em nível global.

No Brasil a preocupação ronda os consultórios médicos desde a pediatria, até as idades mais avançadas. E não é para menos. Uma pesquisa coordenada pelo Instituto de Efectividad Clinica y Sanitária (IECS) mostrou o impacto para a saúde da ingestão de bebidas açucaradas artificialmente em toda América Latina apontou que cada brasileiro consome em média, 61 litros de bebida açucarada por ano e no mesmo estudo outro dado alarmante: de acordo com a mesma pesquisa, 2,2 milhões de pessoas estão com obesidade ou sobrepeso somente por causa deste consumo. No Brasil, os pesquisadores contaram com a colaboração do Vigitel, que é o sistema de pesquisa do Ministério da Saúde, feito por telefone.

O Excesso de refrigerante agrava ainda mais os casos de Esteatose Hepática.

Uma das preocupações com o consumo desenfreado de refrigerante está em uma doença traiçoeira e silenciosa: a Esteatose Hepática, ou excesso de gordura no fígado. Sem deixar sintomas em seus estágios mais iniciais, a Esteatose Hepática quando não curada pode evoluir para doenças mais graves, relacionadas ao coração, AVC ou até mesmo alguns tipos de câncer.

Um alerta recente foi dado por médicos e pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo. Segundo os especialistas, o acúmulo de gordura no fígado, causado pelo excesso de consumo de refrigerantes pode evoluir para uma cirrose, que é também um dos piores estágios do fígado em processo de Esteatose Hepática.

Laboratório paulista cria suplemento capaz de reverter a Esteatose Hepática.

O suplemento FÍGADOZERO foi lançado após o estudo aprofundado feito por médicos, farmacêuticos e pesquisadores com foco em um ativo já amplamente utilizado para emagrecimento: o extrato de laranja moro. Através do estudo do resultados de pesquisas como a denominada International Studies on Moro Orange Extract and obesity insulin resistance fatty liver, que revelou que o consumo diário da Laranja Moro mostrou uma extrema eficiência na redução do colesterol e consequentemente uma significativa redução dos índices de gordura no fígado. A pesquisa foi publicada na renomada revista Obesity, fonte científica dos maiores médicos e especialistas do planeta. Além do extrato de laranja moro, o suplemento tem outros 9 ingredientes. Com a devida liberação da ANVISA, através da RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) 340/2018, o FÍGADOZERO possui ainda a L Metionina, a N Acetil Cisteína entre outros aminoácidos e vitaminas, todos 100% naturais. De acordo com o laboratório que produziu a receita, os resultados são cada vez mais animadores. Claro, nenhum suplemento alimentar deve substituir os bons modos saudáveis como mudança nos hábitos alimentares e a prática de exercício físico.