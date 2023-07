Câncer do intestino: estes sinais de alerta devem preocupá-lo

A detecção precoce de qualquer tipo de câncer é crucial para aumentar as hipóteses de sucesso no tratamento. No caso do câncer do intestino, deve estar atento aos sinais e não ignorá-los. Se os verificar, o melhor é mesmo falar com um médico.

Em alguns casos, os sinais podem não ser assim tão visíveis. Deve estar atento a quaisquer mudanças para que o diagnóstico seja feito de forma correta.

O agregador de blogues Huffpost cita o NHS inform, da Escócia, para enumerar alguns dos sinais de alerta. Conheça-os.

Mudança persistente nos hábitos intestinais, como ir mais vezes ao banheiro;

Dor abdominal;

Sangue nas fezes sem outros sintomas associados, como hemorroidas;

Dor abdominal e inchaço logo após uma refeição.

