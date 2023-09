Bebeu demais? Seis truques para ficar sóbrio rapidamente

Uma festa, um jantar ou um almoço em família podem muitas vezes resultar em consumir uma quantidade excessiva de álcool. Se você precisa recuperar a sobriedade algum tempo depois, este é o artigo que você deve ler.

O 'website' The Healthy compilou informações de vários estudos e consultou especialistas que compartilham dicas para diminuir os níveis de álcool no sangue. No entanto, é importante lembrar que a melhor abordagem é sempre beber com moderação e evitar excessos.

Hidratação

"A ingestão de álcool desidrata o corpo, o que leva a vários efeitos colaterais", afirma a médica Zehra Siddiqui. Beber água pode ajudar a reverter esse efeito, assim como diluir o vinho ou coquetéis com água para aumentar a ingestão de líquidos.

Evite bebidas gaseificadas

Um estudo demonstrou que consumir bebidas alcoólicas com refrigerantes acelera a absorção do álcool.

Opte por alimentos ricos em carboidratos

"Uma dieta rica em carboidratos reduz a concentração de álcool no sangue e retarda sua absorção", explica Zehra Siddiqui.

Esteja ciente do tempo

O corpo leva aproximadamente uma hora para metabolizar uma bebida alcoólica. Quanto mais você bebe, mais tempo o corpo leva para eliminar o álcool.

Smoothies

"Abacaxi, gengibre, hortelã e coco são minhas escolhas favoritas, mas pense em frutas e vegetais ricos em vitamina C e antioxidantes", acrescenta a médica.

Exercício

"O exercício ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo no fígado, acelerando a depuração do álcool no sangue." Até mesmo uma caminhada pode ser benéfica nesse sentido.

