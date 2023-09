O objeto que usa (quase) todos os dias e devia limpar mais vezes

Quem não possui máquina de lavar louça em casa depende (e muito) do escorredor de pratos. Ele é usado diariamente e deve ser limpo regularmente. Kadi Dulude, fundadora da Wizard of Homes, uma empresa de limpeza residencial, aconselha que você o limpe todas as semanas para evitar o aparecimento de mofo e outros fungos desagradáveis.

No entanto, de acordo com a especialista, "o ideal seria realizar uma limpeza rápida sempre que estiver vazio e possa ser facilmente enxaguado", acrescenta.

Você pode limpar o seu escorredor de pratos apenas com detergente para louças e, claro, uma escova, explica. "Primeiro, desmonte-o o máximo possível. Depois, escove ou esfregue as pequenas manchas cinzentas que se desenvolveram, lave com água muito quente e deixe secar completamente sobre o lava-louças."

