Levi's x Crocs. Veja os resultados desta parceria inédita

No ano em que celebra seu 150º aniversário, a Levi's comemora essa ocasião especial com uma nova parceria, desta vez com a marca de calçados Crocs. O resultado? Três propostas que unem "conforto e qualidade de design", conforme indicado em comunicado.

As duas primeiras peças da coleção são "uma versão aprimorada" de um modelo clássico - os All-Terrain Clogs da Crocs - e cada par foi atualizado com um revestimento em denim, complementado com costura 'Sashiko', uma técnica tradicional de bordado japonesa.

Disponíveis em duas cores - Navy e Bone - esses calçados utilizam tiras de calcanhar ajustáveis e solas robustas com melhorias no padrão para proporcionar maior tração e suporte. Cada par inclui três pins de metal 'premium' criados especificamente para esta colaboração.

O terceiro par desta coleção reimagina as 'Classic Clogs' com uma estampa 'tie-dye' inspirada na técnica japonesa de tingimento 'Shibori'. Estes vêm com oito pins personalizados, inspirados na contracultura dos anos 60 e em elementos gráficos encontrados nos arquivos da Levi's, em São Francisco.

Veja as imagens!

Leia Também: Aprenda a limpar o colchão em apenas cinco passos