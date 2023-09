É muito provável que esteja a lavar mal as suas axilas

Quando você lava o corpo, especialmente as axilas, que tipo de produtos você usa? É muito provável que esteja cometendo um erro, e no TikTok, uma especialista em higiene explicou tudo.

Madame Sweat, como é conhecida a especialista e criadora de conteúdo, explicou que lavar as axilas com qualquer sabonete não é suficiente. Na verdade, ela garante que não ajuda a remover o desodorante do dia anterior.

Com isso em mente, ela aconselha a esfregar as axilas por, no mínimo, 30 segundos e a usar um sabonete ou gel de banho antibacteriano com ingredientes como vinagre de maçã, sal e carvão vegetal.

Leia Também: Sinais de que está prestes a perder um amigo (esteja atento!)