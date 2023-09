Atenção! Reaquecer estes nove alimentos no micro-ondas é um perigo

Se você é daquelas pessoas que usa o micro-ondas com frequência, é importante ficar atento ao tipo de comida que reaquece.

Stacey Duvenage, especialista em segurança alimentar, enumerou nove alimentos que não devem ser reaquecidos. Confira:

Arroz: O arroz cozido pode conter uma bactéria chamada Bacillus cereus, que pode se multiplicar no micro-ondas e causar intoxicação alimentar.

Ovos: Os ovos cozidos podem ficar secos e duros quando reaquecidos, e também podem conter bactérias que podem causar intoxicação alimentar.

Cogumelos: Os cogumelos são ricos em água, e quando reaquecidos no micro-ondas, podem liberar toxinas que podem causar problemas digestivos.

Espinafre e couve: Essas verduras são ricas em nitratos, que podem se transformar em nitrosaminas, um composto cancerígeno, quando reaquecidos no micro-ondas.

Batatas: As batatas podem ficar secas e duras quando reaquecidas no micro-ondas, e também podem conter bactérias que podem causar intoxicação alimentar.

Mariscos: Os mariscos são ricos em bactérias, e quando reaquecidos no micro-ondas, essas bactérias podem se multiplicar e causar intoxicação alimentar.

Frango: O frango cru pode conter uma bactéria chamada Campylobacter, que pode se multiplicar no micro-ondas e causar intoxicação alimentar.

Alimentos cozidos com azeite ou óleo: Os alimentos cozinhados com azeite ou óleo podem ficar gordurosos e pegajosos quando reaquecidos no micro-ondas.

Comida para bebê: A comida para bebê deve ser preparada fresca e consumida logo em seguida. Não é recomendado reaquecer comida para bebê.

Para evitar problemas de saúde, é importante seguir essas recomendações. Se você não tiver certeza se um alimento pode ser reaquecido, é melhor jogar fora.

Dicas para reaquecer comida no micro-ondas

Aqueça a comida em pequenas porções. Isso ajudará a evitar que o alimento fique seco ou duro.

Use um prato de vidro ou cerâmica. Os pratos de plástico podem liberar substâncias químicas que podem contaminar a comida.

Cubra a comida com papel toalha. Isso ajudará a reter a umidade e evitar que a comida resseque.

Reaqueça a comida por períodos curtos de tempo. Verifique a comida a cada 30 segundos para evitar que ela superaqueça.

Ao seguir essas dicas, você pode reaaquecer comida no micro-ondas com segurança.

