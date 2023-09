Três signos que não gostam de viajar (preferem ficar em casa)

Quando está de férias gosta mais de ficar em casa do que organizar uma viagem? Tente encontrar o seu signo nesta lista do Astrotalk. Porquê? Os astrólogos enumeraram os signos que não gostam de viajar.

1- Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Têm uma ligação emocional muito forte com a sua casa (e a família). Encontram conforto e segurança nestes ambientes familiares, ou seja, não gostam de aventurar-se para longe de casa.

2- Touro (21 de abril a 20 de maio)

Já os nativos deste signo apreciam, acima de tudo, o conforto e o luxo. Gostam de ficar tranquilos em casa e com as suas refeições caseiras. Isto significa que não gosta da imprevisibilidade que normalmente as viagens implicam.

3- Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Gostam da ideia de viajar e conhecer locais novos. Mas a ideia de uma viagem desorganizada causa-lhes ansiedade. Preferem itinerários meticulosos e, geralmente, recusam a espontaneidade que as viagens envolvem.

