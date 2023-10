Dia Mundial do Idoso. Cinco sugestões para desfrutar do dia em família

"Cuidarmos dos nossos familiares idosos e incluí-los em atividades dinâmicas e que permitam reforçar laços" ajuda a combater "um grande problema nacional": o isolamento durante a terceira idade. Quem o diz é Lares Online, num comunicado sobre o Dia Mundial do Idoso, que se comemora este domingo, 1 de outubro.

A saúde de um familiar idoso deve ser uma prioridade. As atividades em família devem ser ponderadas, para garantir que todos se sentem confortáveis e envolvidos nas mesmas", garante Marina Lopes, CEO e fundadora da Lares Online.

Consciente destes números, a Lares Online sugere cinco atividades que permitem juntar toda a família e aproveitar o tempo passado com os familiares idosos, em benefício do seu bem-estar e saúde.

1- Fazer uma caminhada

Explorar a natureza e desfrutar do ar livre é uma sensação ótima, especialmente quando vivida em família. Atualmente, existem já várias opções de trilhas acessíveis e que não exigem grande esforço físico, fator especialmente importante para o bem-estar do idoso. Um simples passeio por um parque local já permite um momento em família importante, promovendo a saúde física do idoso, assim como o bem-estar emocional.

2- Criar um livro de receitas de família

Os melhores pratos são feitos em família. E ninguém esquece o sabor das refeições que passam de geração em geração. Neste dia, a família toda pode reunir-se para criar um livro de receitas em conjunto, onde possam escrever os segredos mais bem guardados da avó e do avô. Para que nunca ninguém os esqueça.

3- Escrever um livro de memórias

Ouvir o familiar idoso contando a sua história e as suas experiências de vida é uma forma de, em simultâneo, exercitar a sua memória e reforçar laços familiares. Escrever, em conjunto, um livro de memórias é uma boa forma de relembrar qualquer pessoa que todos têm uma história interessante a contar sobre si próprios.

4- Organizar um dia de spa em casa

Qualquer pessoa gosta de ser mimada, em especial pela sua família. Organizar um dia de spa e bem-estar sem sair de casa é uma maneira de garantir que o familiar idoso se sente bem, aumentando a sua auto-estima e cuidando da sua pele. Seja através de uma manicure, momentos de massagem ou tratamento da pele, é certo que esse dia ficará na memória.

5- Participar em eventos culturais

Durante o ano inteiro, todas as cidades, vilas e aldeias portuguesas têm algum evento a acontecer. Incluir o familiar idoso nas idas a estes locais vai reforçar o seu sentimento de identidade, a sua autoestima e mesmo a sua saúde física, permitindo criar memórias inesquecíveis. Mas todas as condições de acessibilidade e bem-estar devem ser garantidas, para que não existam esforços em excesso.

Leia Também: Mulheres contam como é viver com doença que provoca queda de cabelo