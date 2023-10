Sujou a mesa com cera de velas? Anote estas dicas

Quem gosta de acender velas em casa sabe que, com o tempo, elas podem deixar manchas de cera nas superfícies. Para remover essas manchas, alguns especialistas em limpeza compartilharam alguns truques e dicas no site de Martha Stewart.

Mancha fresca:

Se a mancha de cera ainda estiver fresca, você pode aquecê-la com um secador de cabelo no mínimo por alguns segundos. Em seguida, use um cartão de crédito ou uma espátula de plástico para raspar a cera. Por fim, limpe o excesso de cera com um pano suave.

Mancha seca:

Se a mancha de cera já estiver seca, você pode colocar cubos de gelo em um saco plástico e encostá-lo no local afetado. Depois, a cera vai endurecer e você poderá raspá-la com um dos utensílios mencionados anteriormente.

Leia Também: Será que pode reciclar o papel alumínio?