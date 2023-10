Cuidado, existem feridas na boca que podem não ser uma simples afta

Aftas são feridas na boca que costumam ser comuns e desaparecerem sozinhas em algumas semanas. No entanto, se uma afta não passar ou piorar, pode ser um sinal de câncer de boca.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de boca é o quinto tumor mais frequente em homens no Brasil. Em 2022, foram estimados 15 mil novos casos de câncer de boca no país.

Segundo o site Health Digest, o câncer de boca é o sexto tipo de câncer mais comum nos Estados Unidos. Ele pode afetar a língua, as amígdalas, as gengivas e o céu da boca.

Além de afta, outros sintomas de câncer de boca incluem:

- Mau hálito;

- Dificuldade em engolir;

- Caroços no pescoço;

- Alterações na fala;

- Manchas brancas e ásperas na boca;

- Desconforto na boca, principalmente para quem usa dentaduras.

Fatores de risco para câncer de boca:

- Tabagismo

- Consumo excessivo de álcool

- Histórico familiar de câncer de boca

Tratamentos para câncer de boca:

- Cirurgia

- Quimioterapia

- Radioterapia

Prevenção do câncer de boca:

- Evitar o tabagismo

- Evitar o consumo excessivo de álcool

- Evitar o uso de tabaco sem fumaça

