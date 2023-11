Será falta de vitamina E? Três sintomas comuns

A vitamina E é um nutriente essencial para a saúde do corpo, sendo importante para a visão, a reprodução, a saúde do sangue, do cérebro e da pele.

Ela pode ser encontrada em alimentos como óleo de canola, azeite, margarina, amêndoas, amendoins, carnes, laticínios e vegetais de folhas verdes.

Quando não consumimos vitamina E suficiente, o corpo pode manifestar alguns sinais, como:

Dificuldade de equilíbrio e quedas mais frequentes: a vitamina E é importante para a saúde dos nervos, que controlam o equilíbrio e a coordenação motora.

Dores nos nervos: as dores nos nervos são frequentemente descritas como queimação, pontadas ou dor aguda. A vitamina E é importante para proteger os nervos contra danos.

Dores musculares: a vitamina E é importante para a saúde dos músculos.

Se você apresenta algum desses sinais, é importante consultar um médico para avaliar a sua situação.

Algumas dicas para aumentar a ingestão de vitamina E:

Inclua alimentos ricos em vitamina E na sua dieta, como óleo de canola, azeite, margarina, amêndoas, amendoins, carnes, laticínios e vegetais de folhas verdes.

Tome um suplemento de vitamina E, mas apenas sob orientação médica.

A vitamina E é um nutriente importante para a saúde geral do corpo. Consumir alimentos ricos em vitamina E ou tomar um suplemento pode ajudar a prevenir a falta desse nutriente e seus possíveis sintomas.

