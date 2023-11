Saiba como fazer um bolo de cenoura incrível na 'air fryer'

A air fryer é um eletrodoméstico versátil que pode ser usado para preparar diversos pratos, tanto salgados quanto doces. Aqui está uma receita de bolo de cenoura que fica delicioso feito na air fryer.

Ingredientes:

150 ml de óleo vegetal

175 g de farinha com fermento

1/2 colher de sopa de canela em pó

Noz-moscada ralada a gosto

200 g de açúcar mascavo claro

1 colher de chá de extrato de baunilha

2 ovos

100 g de nozes pecan picadas

150 g de cenouras raladas

50 g de passas

Para a cobertura:

50 g de manteiga amolecida

150 g de açúcar de confeiteiro peneirado

50 g de queijo fresco

Modo de preparo:

Para fazer a cobertura, misture a manteiga e o açúcar em uma tigela até ficar homogêneo. Adicione metade do queijo fresco e misture bem. Acrescente o restante do queijo fresco e reserve na geladeira.

Pré-aqueça a air fryer a 160 ºC. Unte e forre uma forma de bolo de 20 centímetros ou uma forma de pão de um litro.

Em uma tigela, misture a farinha, a canela, a noz-moscada e o açúcar. Desfaça os torrões de açúcar com os dedos. Reserve.

Em outra tigela, misture o óleo, a baunilha e os ovos. Junte os ingredientes secos e misture bem. Adicione a maior parte das nozes pecan, as cenouras e as passas. Despeje a massa na forma preparada.

Coloque a forma na air fryer e asse por 25 a 45 minutos, dependendo do tamanho da forma. Para uma forma de 20 centímetros, o tempo de cozimento é de cerca de 25 minutos. Verifique o bolo após 15 minutos.

Quando o bolo estiver pronto, deixe esfriar por 15 minutos na forma. Em seguida, retire o bolo da forma e deixe esfriar completamente em uma grade por cerca de 45 minutos. Espalhe a cobertura sobre o bolo, polvilhe com mais noz-moscada e decore com as nozes pecan restantes.

Dicas:

Você pode usar qualquer tipo de nozes que desejar.

Se você não gosta de passas, pode substituí-las por outro ingrediente, como frutas cristalizadas ou chocolate granulado.

Para um bolo mais úmido, adicione 1/2 xícara de leite ou creme de leite à massa.

