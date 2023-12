Três signos que evitam conflitos a todo o custo. É o seu caso?

Desaparece quando alguém transforma uma simples conversa em discussão? Está, com toda a certeza, nesta lista dos signos que evitam conflitos a todo o custo. Leia o que disseram os astrólogos na Bustle.

1- Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Colocam os sentimentos dos outros acima dos seus. Quando têm um problema com alguém recusam-se a falar sobre o assunto.

2- Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Gostam de manter a harmonia em todas as situações. Quando estão no meio do caos, tentam ao máximo "desanuviar a situação, mesmo que tenha de sacrificar as suas próprias crenças".

3- Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Têm energia positiva e gostam muito de falar sobre sentimentos. Quando começa uma discussão desaparecem quase imediatamente.

Leia Também: Você sabe quais são os signos com sexto sentido mais apurado do zodíaco?