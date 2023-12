Estes signos podem respirar de alívio! A vida vai entrar nos eixos

O mês de dezembro chega com boas notícias para as pessoas de, pelo menos, dois signos do zodíaco, segundo um artigo do portal Edital Concursos Brasil. Os astros alinharam-se para que consigam colocar a vida em ordem ainda antes do início de 2024.

Se nasceu entre 22 de dezembro e 20 de janeiro, boas notícias. Capricórnio tem inúmeros motivos para sorrir. Diz a mesma publicação que a comunicação e o pensamento lógico estão a mil, o que significa que as hipóteses de ter ideias brilhantes para aumentar o orçamento são bem maiores. Como tal, será mais fácil organizar as finanças nesta fase.

Capricórnio também irá sentir-se mais organizado no trabalho. Assim sendo, esta é a época ideal para estabelecer metas, planejar e encontrar soluções para problemas que pareciam não ter fim. Reconhecimento e eficiência são garantidos.

Nas relações pessoais, opte por conversas francas e diplomacia. Só assim chegará a bom porto.

Mas Capricórnio não está sozinho. Conhecido pela sua energia livre e um tanto ou quanto caótica, Aquário também está numa fase de mudança e organização. Esta é a altura ideal para os nativos nascidos entre 21 de janeiro a 19 de fevereiro traçarem um plano e colocarem em prática um projeto inovador.

A vida pessoal também 'vai de vento em popa'. As relações irão tornar-se mais claras e objetivas.

