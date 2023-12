Os benefícios surpreendentes de deixar o cabelo branco! - A transição para o cabelo grisalho é um grande passo que muitas mulheres temem. Isso se deve, em grande parte, ao estigma social sobre o que é considerado ser bonita e jovem. No entanto, faz parte do processo natural de envelhecimento. E não há razão para sentir vergonha de suas tonalidades prateadas. Se você está vivenciando a chegada dos primeiros cabelos brancos, ou se você colore para escondê-los, há muitos benefícios em ostentar sua cor natural por aí. Quer mais um empurrãozinho para assumir totalmente a cabeleira grisalha? Na galeria, descubra as vantagens incríveis de ter fios brancos naturais!

© <p>Shutterstock</p>