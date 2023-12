Insuficiência cardíaca. Quem está mais em risco?

Caso não saiba, a insuficiência cardíaca trata-se de uma doença grave e crônica e, normalmente, ocorre quando o coração não consegue bombear o sangue para o corpo na quantidade necessária, relaxar e receber novamente o sangue de forma normal. Existem, claro, alguns fatores que aumentam significativamente o risco deste complicado problema. Quais?

1- Idade

Tariq Ahmad, um médico, citado na Self, explica que a insuficiência cardíaca afeta mais as pessoas com 65 anos ou mais, o que muitas vezes está associado "ao desgaste normal do coração".

Para além disso, entre os indivíduos mais velhos existem mais casos de tensão arterial elevada e, ao longo dos anos, "estudos mostram que o risco de insuficiência cardíaca duplica nos homens e triplica nas mulheres a cada aumento de 10 anos na idade dos homens após os 65 anos".

2- Genética

Quando algum elemento da família tem uma doença cardiovascular o risco de que outros também a tenham aumenta significativamente. Ter um irmão com uma doença cardiovascular aumenta o seu risco em cerca de 40%, afirma o 'Framingham Heart Study,' um estudo contínuo a longo prazo que identifica os riscos de doença cardíaca.

3- Hábitos e estilo de vida

Determinados comportamentos têm um impacto muito negativo na saúde. É o caso do tabagismo e do consumo de álcool. Por exemplo, "com o tempo, o consumo excessivo de álcool pode levar ao enfraquecimento do músculo cardíaco, o que pode levar à insuficiência cardíaca", explica Deepa B. Iyer, uma médica, citada na mesma revista.

