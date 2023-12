O que a Lua Nova em Sagitário tem reservada para o seu signo - Depois da intensidade e profundidade da temporada de Escorpião, nosso movimento para a constelação aventureira e alegre de Sagitário vem como um alívio bem-vindo. Sagitário, regido por Júpiter, tem um entusiasmo expansivo, de busca de liberdade e mente aberta para explorar, tanto no plano material quanto no plano mental. Sob a influência da energia do arqueiro, podemos nos sentir inspirados a viajar, ou encontrar um gosto renovado pelo aprendizado, à medida que nos lembramos da nossa fé e nos inclinamos para o otimismo. Esta Lua Nova em Sagitário nos lembra de temperar nossos sonhos com realismo, pois estamos animados para persegui-los! Intrigado? Clique para descobrir o que a Lua Nova em Sagitário tem reservada para o seu signo.

