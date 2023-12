Os cuidados com a saúde durante dias quentes e secos

Uma nova onda de calor deve intensificar o aumento da temperatura no país. Na capital paulista, a previsão é de 34°C graus ainda nesta semana, de acordo com o Climatempo. Devido as altas temperaturas, os termômetros podem chegar aos 40°C em cidades da região norte de São Paulo, no Distrito Federal e nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins e Bahia.

A combinação de dias quentes e secos aumenta os riscos do agravamento de doenças respiratórias e eleva a concentração de poluentes no ar que podem ocasionar irritação nos pulmões. Além disso, a condição climática pode aumentar risco cardíaco, como o comprometimento coronário, uma vez que para manter a pressão arterial sob controle com os vasos se dilatam, fazendo com que o coração trabalhe mais.

A Dra. Sara Morhbacher, clínica geral do Hospital Alemão Oswaldo Cruz esclarece que “é muito importante tomar bastante água, porque o tempo seco contribuí para a desidratação corporal. Uma alimentação leve, composta de carboidratos, também pode contribuir para uma boa digestão e evitar sintomas de desconforto como azia e enjoos”.

A especialista diz ainda que as pessoas devem estar mais atentas a proteção dos idosos e crianças durante o período. “A atenção deve ser redobrada com a saúde desse público, que geralmente não sente muita sede e pode se desidratar com mais facilidade. Idosos e crianças são mais vulneráveis as bruscas alterações climáticas”, disse.

Orientações sobre os cuidados para manter a saúde em dia durante o tempo seco