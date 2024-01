Como a Lua Cheia em Leão vai influenciar o seu signo - A Lua Cheia em Leão vem nos dar uma faísca de energia quando janeiro se aproxima do fim (finalmente). É uma semana para lembrar que você é o personagem principal da sua vida e para não se sentir culpado por isso. Como Leão rege o coração, é um bom momento para entrar em contato consigo mesmo e com os desejos que te dão vitalidade. Esta Lua Cheia em Leão, apaixonada e criativa, faz quadratura com Júpiter expansivo no dia seguinte, criando tensão que aumentará seu nível de objetivos e sistemas de crenças. Bateu curiosidade? Clique para descobrir o que essa Lua Cheia em Leão significa para o seu signo.

© <p>Shutterstock</p>