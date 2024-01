Vestir vermelho em viagens de avião pode trazer vantagens; entenda

Vai viajar de avião nos próximos dias? Se tiver uma peça de roupa vermelha no guarda-roupa, aproveite para usá-la. Segundo o blog, Airplane Tips, especializado em viagens aéreas, vestir vermelho pode trazer vantagens a bordo.

A dica é baseada em vários estudos que mostram que a cor vermelha chama a atenção e deixa as pessoas mais visíveis. No caso de viagens de avião, isso pode ser uma vantagem, pois os passageiros com roupas vermelhas podem ser mais facilmente identificados pelos comissários de bordo.

Além disso, um estudo da Universidade de Potsdam, na Alemanha, revelou que as mulheres ficam mais atraentes quando vestem vermelho. Outra pesquisa, realizada pela Universidade de Durham, no Reino Unido, mostrou que as equipes esportivas que usam uniformes vermelhos têm mais chances de vencer as competições.

O blog explica que os comissários de bordo podem inconscientemente ver os passageiros de vermelho como mais importantes ou de status mais elevado. Dessa forma, eles podem ser mais receptivos a esses passageiros e dar-lhes um atendimento diferenciado.

Claro, vestir vermelho não garante que você terá um atendimento melhor em uma viagem de avião. No entanto, a dica pode ser uma boa ideia para quem quer aumentar as chances de ter uma experiência mais agradável a bordo.

Leia Também: Tio de Kate Middleton gera polêmica em momento delicado para a princesa