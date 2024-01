Mantenha as aranhas fora do seu quarto; saiba o que fazer

Se você está percebendo que há mais aranhas no seu quarto, pode ser por causa de um erro comum: não trocar os lençóis com frequência. Trocar os lençóis regularmente ajuda a evitar que as aranhas apareçam.

Além disso, há outras coisas que você pode fazer para evitar aranhas no quarto:

Mantenha o quarto organizado e livre de itens que você não usa com frequência. Isso ajudará a evitar que as aranhas encontrem lugares para se esconder.

Aspire o pó regularmente para remover as fontes de alimento das aranhas, como outros insetos.

Limpe as janelas e portas para impedir que as aranhas entrem no quarto.

Aqui estão algumas dicas específicas para cada uma dessas medidas:

Trocar os lençóis regularmente

Troque os lençóis pelo menos uma vez por semana. Se você dorme com roupas de cama, troque-as também.

Organizar o quarto

Jogue fora ou doe itens que você não usa com frequência. Guarde os itens que você usa com frequência em armários ou gavetas.

Aspirar o pó regularmente

Aspire o pó regularmente, incluindo as superfícies superiores, como prateleiras, armários e teto.

Limpar as janelas e portas

Feche as janelas e portas quando não estiver usando-as. Se as janelas e portas não puderem ser fechadas, coloque telas para impedir que as aranhas entrem.

Aplicando essas medidas, você pode ajudar a manter as aranhas fora do seu quarto.

