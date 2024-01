Os três signos que vão tomar decisões difíceis no início de fevereiro

Janeiro pode ter sido um mês difícil, mas fevereiro não ficará atrás, pelo menos para algumas pessoas. Há quem tenha de ponderar bem no que irá fazer e há decisões que podem ser mais complicadas do que outras.

Segundo a lista do site 'Terra', estes são os três signos que terão de tomar decisões complicadas já no início do próximo mês. Veja se é o seu caso.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

"Às vezes, têm dificuldade em expressar as suas decisões de forma aberta, mas é isso que terão de fazer. É essencial sentir que têm o apoio dos seus familiares."

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

"Será incentivado a dar um passo atrás e evitar pressas na tomada de decisões. Ainda assim, este será o momento para ser mais aberto em relação aos seus desafios."

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"Precisam de prestar mais atenção às suas necessidades. Não devem hesitar a dizer que 'não' quando é preciso. Será um período que exige maior determinação."

Leia Também: Quatro signos que passam a vida sonhando acordados