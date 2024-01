Cascas de cebola: um fertilizante natural e rico em nutrientes

Que tal usar as cascas de cebola para deixar suas plantas saudáveis e vistosas? É isso mesmo que você leu!

Para isso, comece colocando as cascas de cebola em um balde médio. Quando o balde estiver cheio, corte as cascas em pequenos pedaços. Depois, coloque as cascas picadas em uma garrafa e adicione um litro de água.

Deixe a mistura repousar por 24 horas. Depois disso, filtre o líquido obtido com um pano de filtro ou uma peneira de cozinha. Pronto! Você já tem um fertilizante natural e rico em nutrientes para regar suas plantas a cada 20 dias.

O portal Informe Brasil informa que essa mistura pode ser utilizada por até duas semanas. Quando não estiver usando, guarde-a na geladeira.

