Saúde bucal: 8 respostas para as principais dúvidas

Para conquistar um sorriso mais bonito e harmônico, os cuidados com a saúde da boca são fundamentais. No entanto, a higiene bucal é cercada de mitos, que confundem as pessoas e podem prejudicar a saúde dentária. Por isso, com a ajuda do Cirurgião-Dentista Sergio Lago, Embaixador da S.I.N. Implant System, vamos esclarecer as oito principais dúvidas do público. Confira!

1) Mascar chiclete faz mal para os dentes?

Este é um hábito de muita gente, cercado de mitos. A verdade é que as versões sem açúcar podem trazer benefícios para a saúde bucal, pois mascar chicletes aumenta a salivação e a saliva equilibra o pH da boca, evitando a ação das bactérias, que encontram mais dificuldade para se fixar nos dentes e fermentar os resíduos alimentares. Então, se tiver esse hábito, vale investir nas versões zero açúcar.

2) Café mancha os dentes?

Sim, o tão amado café pode causar manchas nos dentes em função de seus pigmentos. Depois de aproveitar seu cafezinho, uma dica eficaz e simples é fazer um bochecho com enxaguante bucal sem álcool, para eliminar resíduos e pigmentos que possam ter se fixado nos dentes.

3) Cárie pode dar em qualquer idade?

A cárie é comumente associada à infância, mas ela pode afetar pessoas de todas as idades. Por isso, é muito importante realizar visitas regulares ao Dentista, ao menos uma vez no ano, e manter a higienização bucal diária com escovação e uso de fio dental, ao menos três vezes ao dia, após as refeições.

4) Posso usar a mesma escova de dentes por vários meses?

Trocar a escova de dentes é uma prática muitas vezes negligenciada. O indicado é que a substituição aconteça a cada três meses para garantir eficácia na higiene oral, pois escovas desgastadas não realizam uma limpeza eficiente. O ideal é optar por uma escova com a cabeça pequena e arredondada, que alcance as áreas mais estreitas da boca, garantindo a limpeza de toda a região. Além disso, as cerdas devem ser macias e homogêneas, para evitar ferimentos nas gengivas e danos ao esmalte dentário.

5) O clareamento dental danifica os dentes?

O clareamento dental é uma opção popular para quem busca um sorriso mais branco. Sob a supervisão de um bom profissional, o procedimento é seguro; o importante é seguir as recomendações do Dentista.

6) Qual a importância da língua na higiene bucal?

A língua também demanda atenção no processo de limpeza bucal, já que pode abrigar bactérias. Por isso, é preciso escová-la suavemente ou utilizar um raspador de língua para higienizá-la.

7) Mau hálito tem tratamento?

Sim, o mau hálito pode ser constrangedor, mas nada que uma boa orientação não resolva. Consulte seu Dentista para identificar a causa do mau hálito e receber recomendações adequadas para o seu caso. Muitas vezes, o acúmulo de placa bacteriana pode causar fortes odores e isso é facilmente resolvido durante uma consulta.

8) É necessário fazer uso do enxaguante bucal diariamente?

O enxaguante bucal não substitui a escovação e o fio dental. É interessante utilizá-lo sempre que houver recomendação do Dentista, para que seu uso seja eficaz.