Câncer de Bexiga: Sintomas que você não pode ignorar

O médico Amir Khan, em um post no Instagram, chamou a atenção para o câncer de bexiga, uma doença oncológica "menos falada", apesar de ser uma das mais comuns.

Assim como em outros tipos de câncer, a detecção precoce pode ser crucial para um tratamento bem-sucedido e menos invasivo. No entanto, alguns sintomas do câncer de bexiga podem ser facilmente confundidos com uma infecção urinária ou pedras na bexiga.

Preste atenção aos sinais:

Sangue na urina: O sintoma mais comum, pode ser vermelho, laranja, rosa ou acastanhado, e pode vir e ir. Mesmo que seja apenas uma vez, consulte um médico.

Micção frequente: A necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite, pode ser um sinal de alerta.

Dor ao urinar: Sensação de queimação ou dor durante a micção pode indicar um problema.

Dor abdominal ou nos flancos: À medida que o tumor progride, podem surgir dores na região abdominal e nos flancos.

Inchaço nas pernas: Inchaço nas pernas, especialmente nos tornozelos, pode ser um sinal de obstrução do fluxo urinário.

