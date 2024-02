Sabe qual é a quantidade de açúcar que tem uma banana?

Amido, fibra e açúcar: esses são os três principais componentes da banana, que pesa em média 27 gramas. Mas você já parou para pensar na quantidade de açúcar que ingere ao comer uma banana?

Segundo a nutricionista Meghen Bishop, em entrevista ao site The Healthy, uma banana contém aproximadamente 14,4 gramas de açúcar. Esse açúcar se divide em três tipos: sacarose, glicose e frutose.

Comparação com refrigerante: essa quantidade de açúcar é um pouco menos da metade do que encontramos em uma lata de refrigerante. No entanto, é importante destacar que o amido e a fibra presentes na banana retardam a absorção dos açúcares no sangue, o que não acontece com o refrigerante.

Bananas maduras: o teor de açúcar pode variar ligeiramente de acordo com o ponto de maturação da banana. À medida que a fruta amadurece, o amido se transforma em açúcar, por isso bananas mais maduras têm um teor de açúcar mais elevado.

As bananas são uma fruta nutritiva e rica em vitaminas e minerais. O teor de açúcar presente na banana é natural e, quando consumido com moderação, não representa riscos à saúde. No entanto, é importante estar atento à quantidade de açúcar que você ingere ao longo do dia e, se possível, optar por bananas menos maduras

