Alergia ao amendoim? Nova vacina apresenta resultados promissores

Uma vacina promissora contra a alergia ao amendoim está sendo desenvolvida pela empresa espanhola de biotecnologia InnoUp Farma. A notícia, publicada no jornal El Mundo, traz esperança para as mais de 220 milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem com essa condição

Os resultados finais serão apresentados ainda neste mês de fevereiro em uma reunião da American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Contudo, já existem indicadores bastante positivos.

"Ao contrário de outras estratégias de imunoterapia, a nossa tecnologia permite que a resposta imunológica que causa anafilaxia e outras reações graves não seja ativada", refere a médica da Maite Agüeros, da InnoUp Farma, em declarações ao El Mundo.

A vacina, conhecida como INP20, foi administrada a 32 pessoas alérgicas a amendoim. É composta por pequenas partículas que contêm este ingrediente e que conseguem chegar às células T do sistema imunológico.

Este sistema acaba por não reconhecer a substância o fruto seco o que faz com que o corpo se torne tolerável.

A vacina poderá ser o ponto de partida para outros fármacos do gênero para tratar outras alergias. "Se for definitivamente eficaz, esta vacina permitirá o desenvolvimento de outras para reverter diferentes alergias alimentares", refere Ana Tabar, médica do hospital universitário de Navarra, em Espanha.

