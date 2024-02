O que acontece no corpo quando a gente come sem sentir fome? - Comer quando não estamos com fome parece um comportamento bastante comum. Afinal de contas, a maioria de nós já fez e, de fato, muitos de nós fazemos isso regularmente. Comer sem sentir fome pode acontecer por uma série de razões: vamos ao cinema e compramos pipoca, comemos aquela última fatia de pizza quando já estamos satisfeitos, ou simplesmente lanchamos com os amigos enquanto tomamos aquele chopp. Comer quando não estamos com fome não é algo que costumamos pensar, mas o quanto isso pode afetar nosso corpo, realmente? Nesta galeria, você descobrirá o impacto que o consumo de alimentos tem em nossos corpos quando não precisamos deles. Clique para saber o que acontece com seu corpo se você comer quando não estiver com fome.

