Cinco alimentos ricos em antioxidantes e que ajudam a emagrecer

Quer emagrecer? "Deve começar com uma dieta rica em alimentos não processados, à base de plantas e ricos em nutrientes", afirma Christopher McGowan, médico especialista em obesidade, citado no BestLife. Explica ainda que deve apostar especialmente em alimentos ricos em antioxidantes e fibras.

Porquê? Para além de ajudarem a emagrecer, ajudam a proteger o seu corpo dos efeitos negativos do excesso de peso, "incluindo a resistência à insulina, a desregulação metabólica, o aumento dos ácidos gordos livres e a inflamação crônica de baixo grau".

Caso não saiba, "os antioxidantes são eliminadores naturais que podem ajudar a neutralizar o estresse oxidativo causado pelos radicais livres no organismo, ajudando a atenuar algumas das alterações inflamatórias que ocorrem devido ao excesso de peso e à obesidade". Geralmente, "estes efeitos podem ajudar a reduzir os danos celulares, o que pode ter um impacto justamente nas doenças relacionadas com a obesidade, como as doenças cardiovasculares", acrescenta.

Tendo isto em conta, o médico enumerou cinco alimentos que recomenda, ricos em antioxidantes e que ajudam a emagrecer:

Frutos e vegetais escuros como mirtilos, amoras, tomate, brócolis e couves-de-bruxelas;

Leguminosas como feijões e lentilhas;

Frutos secos e sementes;

Chá verde;

Alimentos ricos em vitamina C. É o caso de "citrinos, pimentões vermelhos e verdes, tomates, brócolis, morangos, couves-de-bruxelas e melão".

