Que tal um delicioso bolo de iogurte com chocolate? Veja a receita

Quem resiste a um bolo fofinho e saboroso? Se você é um amante de doces e adora colocar a mão na massa na cozinha, está no lugar certo! Neste artigo, vamos compartilhar uma receita irresistível e fácil de fazer: o bolo de iogurte com chocolate. Com ingredientes simples e passos claros, você poderá preparar uma sobremesa deliciosa que vai encantar a todos

Ingredientes:

150g açúcar

30 g de óleo de coco derretido

3 ovos

220 g de farinha de aveia

1 iogurte grego natural

Suco de meio limão

1 colher de chá de fermento

50 g de pepitas de chocolate negro

Modo de preparação:

1- Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2- Misture todos os ingredientes por esta ordem: açucar, óleo de coco, ovos, farinha de aveia, suco de limão e fermento.

3- Coloque 25 gramas (g) de pepitas de chocolate no interior e 25 g no topo.

4- Leve ao forno por cerca de 40 minutos.

Leia Também: Bolo de banana sem açúcar; a receita ideal para quem não quer engordar