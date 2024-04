Nutróloga revela alimento com efeito anti-envelhecimento

Valéria Goulart, nutróloga da Associação Brasileira de Nutrologia, reforça a importância do consumo regular de maçãs. Segundo ela, essa fruta deliciosa e versátil oferece uma variedade de benefícios à saúde, ajudando a prevenir doenças e promover o bem-estar.

Rica em antioxidantes, a maçã atua como um escudo protetor contra doenças como a diabetes tipo 2. Além disso, seus polifenóis auxiliam na proteção do coração, prevenindo doenças cardiovasculares.

A pectina, uma fibra presente na maçã, contribui para o controle do colesterol, diminuindo a absorção de gorduras. Essa fibra também ajuda a regular o intestino e promover a saciedade, auxiliando no controle do peso corporal.

Com tantas vantagens, incluir uma maçã na sua dieta diária é uma escolha inteligente para uma vida mais saudável e saborosa!

