A nutricionista Ana Rita Campos compartilhou em seu Instagram algumas dicas para manter um bom funcionamento intestinal. Segundo ela, existem muitas técnicas e alterações na alimentação que podemos fazer para ajudar nessa questão.

1. Beba água: A água é essencial para a saúde geral do corpo, inclusive para o bom funcionamento do intestino. Ela ajuda a hidratar as fezes e facilitar sua passagem pelo intestino.

2. Inclua probióticos na sua alimentação: Os probióticos são bactérias benéficas que ajudam a manter a saúde intestinal. Eles podem ser encontrados em alimentos como iogurte, kefir, chucrute e kombucha.

3. Aumente o consumo de frutas com poder laxante: Frutas como ameixa, papaia, kiwi e laranja são ricas em fibras, que ajudam a regular o intestino.

4. Pratique exercício físico: A prática regular de exercícios físicos ajuda a estimular o movimento intestinal.

5. Utilize um banco de apoio para defecar: Um banco de apoio para os pés pode ajudar a elevar os joelhos acima dos quadris, o que facilita a evacuação.

Outras dicas:

- Consuma alimentos ricos em fibras, como legumes, verduras e grãos integrais.

- Evite alimentos processados, ricos em gorduras e açúcares.

- Reduza o consumo de bebidas alcoólicas e cafeína.

- Controle o estresse.

- Vá ao banheiro regularmente, mesmo que não esteja com vontade de evacuar.

- Ao seguir essas dicas, você poderá melhorar a saúde do seu intestino e ter uma melhor qualidade de vida.

