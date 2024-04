Produtos 'baixos em gordura' podem enganar; atenção ao ler os rótulos

No rótulo é possível ler que são produtos baixos em gordura, mas isso não os torna automaticamente mais saudáveis. É importante estar atento, pois alguns alimentos podem enganar. Sempre leia cuidadosamente os rótulos.

Segundo a nutricionista Sarah Garone, em entrevista ao site Eat This, Not That, existem vários alimentos que se encontram nessa situação. Aqui estão alguns exemplos:

Sorvetes com baixo teor de gordura

"Às vezes, a redução de gordura não é significativa."

Pasta de amendoim com baixo teor de gordura

"Para tornar a pasta de amendoim com baixo teor de gordura, são removidos ingredientes importantes, como o próprio amendoim."

Maionese light

"Geralmente contêm espessantes, como amido, e são à base de óleo de soja."

Barras energéticas com baixo teor de gordura

"Podem ser altamente processadas e conter ingredientes prejudiciais à saúde."

Biscoitos com baixo teor de gordura

"Muitas vezes, o açúcar é o ingrediente principal."

Margarina

"Apesar de serem baixas em gordura, são ricas em calorias."

Molhos para salada com baixo teor de gordura

"Algumas versões compensam a falta de gordura com outros ingredientes menos saudáveis."

Sopas enlatadas

"Muitas são ricas em sódio."

Lanches com baixo teor de gordura

"Apesar de serem anunciados como baixos em gordura, muitas vezes são alimentos altamente processados."

É fundamental fazer escolhas conscientes e optar por alimentos verdadeiramente saudáveis para uma dieta equilibrada e nutritiva.







