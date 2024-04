Como o Eclipse impactará sua vida, de acordo com seu signo - A temporada de Áries começou em 19 de março, significando o início de um novo ano astrológico. E a Lua Nova em Áries chega logo depois, em 8 de abril, e é bem grande! Damos as boas-vindas a um poderoso eclipse solar total que será visível em certas partes do globo. O céu parecerá escuro por alguns minutos no meio do dia, portanto, certifique-se de ter seus óculos prontos para vê-lo, se puder. Infundido com a energia intensa e o pioneirismo de Áries, espere ser chamado à ação, ao movimento e a uma direção totalmente nova em uma (ou muitas) áreas de sua vida! Curioso? Na galeria, saiba como o seu signo será impactado pelo Eclipse Solar de 2024 e seus significados.

