Os signos do zodíaco que dão os melhores beijos

Acha que os seus beijos são fenomenais? Veja, segundo um artigo publicado no site Oh!mymag, que existem dois signos em específico que jamais desiludem com as suas habilidades 'beijoqueiras'...

Estamos falando de você?

Gêmeos

De acordo com os astros, é o signo que beija melhor - os seus beijos são únicos e simplesmente incríveis.

O geminiano sabe como ninguém adaptar-se à energia do parceiro, revelando toda a paixão e intensidade.

Áries

Os beijos deste signo são duradouros, afetuosos e intensos. Ele simplesmente pode beijar durante horas sem parar, seduzindo e apaixonando aquele que cai na sua teia.