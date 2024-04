Doenças cardiovasculares: sintomas podem afetar pernas e orelhas

Sim, leu bem. Para além dos mais conhecidos, como dores no peito e falta de ar, as doenças cardiovasculares são capazes de manifestar-se com outros sintomas menos comuns afetando partes do corpo como as orelhas, as pernas e as unhas.

Mesmo assim, Dustin Portela, um dermatologista, citado no Mirror, explicou os sinais a procurar na pele destas áreas do corpo que possam indicar uma doença cardíaca.

De acordo com o especialista, o inchaço das pernas, especialmente o edema bilateral, revela-se, em muitos casos, como "um sinal de insuficiência cardíaca".

Já nas unhas procura "uma curva descendente da unha" e, ao mesmo tempo, inchaço na ponta do dedo. Isto pode "ser um sinal de doença cardíaca, de infeção cardíaca ou de doença pulmonar".

Por último, nas orelhas recomenda que esteja atento a "um vinco diagonal nos lóbulos". É possível que seja um indicador de doença cardíaca, mas realça que "alguns estudos mostraram que provavelmente não está tão altamente correlacionado e mais relacionado com a idade".

